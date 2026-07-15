Близький до Кремля Вучич у Києві не підтримав тиск на РФ, але пообіцяв допомогу

Президент Сербії Александар Вучич прибув до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і взяв участь у саміті "Південно-Східна Європа - Україна". Це його перший візит до української столиці за понад десять років.

Яку допомогу пообіцяла Сербія

Після саміту Вучич повідомив, що Сербія надасть Україні додаткову фінансову, медичну та енергетичну допомогу. Крім того, Белград готовий долучитися до відновлення одного з українських міст, назву якого поки не розголошують.

"Поки що ми не досягли значного прогресу, і ми зробимо все можливе, щоб досягти найкращих результатів для українського народу в цьому місті", - сказав Вучич.

Чому Сербія не підтримала декларацію

Водночас сербський президент підтвердив, що не підписав підсумкову декларацію саміту. Документ містить заклик до продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України, а також до посилення тиску на Росію.

Попри це Вучич наголосив, що Сербія й надалі підтримуватиме прагнення України до вступу до Європейського Союзу.

"Україна, Молдова та всі інші завжди можуть розраховувати на підтримку Сербії", - заявив він.

З початку повномасштабної війни Белград надав Україні близько 60 млн євро нелетальної та гуманітарної допомоги. Москва також неодноразово звинувачувала Сербію в постачанні боєприпасів Україні через треті країни, однак Белград це заперечує.