Близкий к Кремлю Вучич в Киеве не поддержал давление на РФ, но пообещал помощь

Президент Сербии Александар Вучич прибыл в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял участие в саммите "Юго-Восточная Европа – Украина". Это его первый визит в украинскую столицу более десяти лет.

Какую помощь пообещала Сербия

После саммита Вучич сообщил, что Сербия предоставит Украине дополнительную финансовую, медицинскую и энергетическую помощь. Кроме того, Белград готов приобщиться к восстановлению одного из украинских городов, название которого пока не разглашается.

"Пока мы не достигли значительного прогресса, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь наилучших результатов для украинского народа в этом городе", - сказал Вучич.

Почему Сербия не поддержала декларацию

В то же время, сербский президент подтвердил, что не подписал итоговую декларацию саммита. Документ содержит призыв к продолжению политической, военной, финансовой и безопасности поддержки Украины, а также к усилению давления на Россию.

Несмотря на это, Вучич подчеркнул, что Сербия и в дальнейшем будет поддерживать стремление Украины к вступлению в Европейский Союз.

"Украина, Молдова и все остальные всегда могут рассчитывать на поддержку Сербии", – заявил он.

С начала полномасштабной войны Белград предоставил Украине около 60 млн. евро нелетальной и гуманитарной помощи. Москва также неоднократно обвиняла Сербию в поставках боеприпасов Украине через третьи страны, однако Белград это отрицает.