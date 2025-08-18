Близький контакт: ССО зачистили ворожі позиції, спецпризначенців РФ взято у полон

Спецоперації ССО на фронті в Україні

Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.

Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.