Близький контакт: ССО зачистили ворожі позиції, спецпризначенців РФ взято у полон

Оператори ССО зачистили ворожі позиції на фронті. Більшість противників знищено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили Спеціальних Операцій ЗС України.
Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій провели успішну зачистку ділянки, де за розвідданими перебувало понад десять російських військових.
Воїни непомітно підійшли крізь хащі та вийшли на близький контакт із противником.
"Ми помітили бліндаж і почули звідти розмови. Відразу відкрили вогонь", – розповів оператор ССО "Рудя".
У результаті бою більшість ворогів була знищена, декілька спецпризначенців здалися в полон.
Після уточнення координат позицій противника по них також відпрацювали екіпажі дронів-бомберів.
Група бійців ССО зайшла з тилу та провела блискавичний наліт на ворожу позицію біля кордону з Росією.
Раніше військовослужбовці 6-го окремого полку ССО "Рейнджер" здійснили успішний наліт на позиції противника в одному з районів бойових дій. Під час операції їм вдалося захопити полонених, тим самим поповнивши обмінний фонд.