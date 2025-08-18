Близкий контакт: ССО зачистили вражеские позиции, спецназовцы РФ взяты в плен

Операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.

Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.

"Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь", - рассказал оператор ССО "Рудя".

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.

После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.