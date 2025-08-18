Близкий контакт: ССО зачистили вражеские позиции, спецназовцы РФ взяты в плен

Операторы ССО зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.
Операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.
Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.
"Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь", - рассказал оператор ССО "Рудя".
В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.
После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.
Группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.
Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.