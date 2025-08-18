RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Близкий контакт: ССО зачистили вражеские позиции, спецназовцы РФ взяты в плен

Фото: Бойцы ССО ликвидировали российских спецназовцев (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Операторы ССО зачистили вражеские позиции на фронте. Большинство противников уничтожено.

Операторы 3-го полка Сил специальных операций провели успешную зачистку участка, где по разведданным находилось более десяти российских военных.

Воины незаметно подошли сквозь чащу и вышли на близкий контакт с противником.

"Мы заметили блиндаж и услышали оттуда разговоры. Сразу открыли огонь", - рассказал оператор ССО "Рудя".

В результате боя большинство врагов было уничтожено, несколько спецназовцев сдались в плен.

После уточнения координат позиций противника по ним также отработали экипажи дронов-бомберов.

Спецоперации ССО на фронте в Украине

Группа бойцов ССО зашла с тыла и провела молниеносный налет на вражескую позицию у границы с Россией.

Ранее военнослужащие 6-го отдельного полка ССО "Рейнджер" совершили успешный налет на позиции противника в одном из районов боевых действий. Во время операции им удалось захватить пленных, тем самым пополнив обменный фонд.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская Федерация