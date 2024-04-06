Ближче до гарячих напрямків споруджено 92-98% фортифікацій, - Зеленський

За його словами, будівництво фортифікацій відбувається навіть на тих напрямках, де наразі немає бойових дій, дуже сильно все укріплюється. Всього будується три лінії оборони.

Президент зауважив, що підхід до ліній оборони однаковий незалежно від напрямків.

"Там, де ближче до гарячих напрямків, то там швидше все будується. Але приблизно в один термін все буде здаватися. За пару місяців все буде здано. Принаймні такі зобов'язання всіх трьох ліній. Але на деяких напрямках, як я сказав гарячих, вже 92-98% виконано робіт", - сказав він.

Будівництво фортифікаційних споруд

Нагадаємо, уряд України 19 січня виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Нещодавно повідомлялося, що будівельники та інженери із Закарпаття в цілодобовому режимі будують фортифікаційні споруди в Запорізькій області попри постійні атаки росіян.

Також речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Дмитро Лиховій заявив, що на Авдіївському напрямку фортифікаційні споруди наразі будують на другому рубежі. Це добротні дерев'яні траншеї, які також обладнані певними бетонними бункерами, які ще називають "бронекапсулами".

Також президент Володимир Зеленський отримав звіт від глави уряду Дениса Шмигаля щодо темпів зведення нових оборонних рубежів. За його словами, йдеться про захист у три смуги довжиною 2000 кілометрів.

Раніше голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус показував хід будівництва захисних споруд у області.

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