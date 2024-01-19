Уряд виділив рекордні 17,5 млрд гривень на будівництво оборонних споруд

Уряд України сьогодні, 19 січня, виділив рекордну суму грошей на облаштування оборонних рубежів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля .

"Продовжуємо постійно посилювати нашу обороноздатність. Сьогодні виділяємо рекордну суму на облаштування оборонних рубежів", - йдеться в заяві.

За його словами, йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

"Кошти виділяємо профільним відомствам та обласним державним адміністраціям", - додав Шмигаль.

Посилення оборони в Україні

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

Він обговорив питання укріплення на всіх основних напрямках, де потрібно посилитися, прискоритися з будівництвом споруд. За його словами, це стосується окремих напрямків у Донецькій, Харківській областях, а також Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська та Рівненська області. Ще він згадав Херсонську область і Волинь.

До цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що уряд ухвалив рішення посилити оборону в Дніпропетровській області.

А вже на початку грудня уряд виділив кошти для зміцнення оборони Запорізької області.