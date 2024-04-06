Ближе к горячим направлениям построено 92-98% фортификаций, - Зеленский

По его словам, строительство фортификаций происходит даже на тех направлениях, где нет боевых действий, очень сильно все укрепляется. Всего строится три линии обороны.

Президент отметил, что подход к линиям обороны одинаков независимо от направлений.

"Там, где ближе к горячим направлениям, там быстрее все строится. Но примерно в один срок все будет сдаваться. За пару месяцев все будет сдано. По крайней мере, такие обязательства всех трех линий. Но на некоторых направлениях, как я сказал горячих, уже 92-98% выполнено работ", - сказал он.

Строительство фортификационных сооружений

Напомним, правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Недавно сообщалось, что строители и инженеры из Закарпатья в круглосуточном режиме строят фортификационные сооружения в Запорожской области, несмотря на постоянные атаки россиян.

Также спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой заявил, что на Авдеевском направлении фортификационные сооружения строят на втором рубеже. Это добротные деревянные траншеи, также оборудованные определенными бетонными бункерами, которые еще называют "бронекапсулами".

Также президент Владимир Зеленский получил отчет от главы правительства Дениса Шмыгаля о темпах возведения новых оборонных рубежей. По его словам, речь идет о защите в три полосы протяженностью 2000 километров.

Ранее глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус показывал ход строительства защитных сооружений в области.

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