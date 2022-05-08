В ближайшие дни ВСУ еще ближе придвинутся к границе РФ на Харьковском направлении, - Институт изучения войны

В результате контрнаступления ВСУ к северо-востоку от Харькова, украинские военные значительно прорвались вперед и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинутся к границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны .

Российские силы разрушили несколько мостов, чтобы замедлить движение украинской армии, и, возможно, проводят ограниченный отход к северо-востоку от Харькова.

"Украинские силы значительно продвигаются вокруг Харькова и, вероятно, в ближайшие дни выдвинутся к границе с Россией", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что украинское контрнаступление демонстрирует многообещающие возможности и может создать условия для дальнейших наступательных операций на северо-востоке Харьковской области.

Кроме того, аналитики добавляют, что украинские силы успешно отражают продвижение России в сторону Барвенково, и российские силы, вероятно, отказались от попыток двигаться прямо на юго-восток в сторону Славянска.