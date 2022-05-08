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У найближчі дні ЗСУ ще ближче придвинуться до кордону РФ на Харківському напрямку, - Інститут вивчення війни

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Україна, Неділя 08 травня 2022 09:36
У найближчі дні ЗСУ ще ближче придвинуться до кордону РФ на Харківському напрямку, - Інститут вивчення війни Фото: ЗСУ найближчими днями висунуться до Білгородської області РФ (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті контрнаступу ЗСУ на північний схід від Харкова, українські військові значно прорвались вперед і, ймовірно, в найближчі дні або неділі продвинуться до кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни.

Російські сили зруйнували кілька мостів, щоб уповільнити рух української армії, і, можливо, проводять обмежений відхід на північний схід від Харкова.

"Українські сили значно просуваються навколо Харкова і, ймовірно, найближчими днями вирушать до кордону з Росією", - йдеться у статті.

Автори зазначають, що український контрнаступ демонструє перспективні можливості та може створити умови для подальших наступальних операцій на північному сході Харківської області.

Крім того, аналітики додають, що українські сили успішно відображають поступ Росії у бік Барвінкового, і російські сили, ймовірно, відмовилися від спроб рухатися прямо на південний схід у бік Слов'янська.

Як повідомлялось, російська армія знищила три автомобільні мости в населених пунктах Циркуни та Руські Тишки Харківської області, щоб уповільнити наступ ЗСУ.

7 травня українські військові встановили контроль над ще одним селом - Циркуни. Воно знаходиться за 17 кілометрів від Харкова.

Нагадаємо, 6 травня ЗСУ в ході контрнаступу звільнили кілька населених пунктів Харківської області. Контрнаступ українських військ під Харковом почався 5 травня. Противника вдалося відтіснити від обласного центру на 40 кілометрів.

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