У найближчі дні ЗСУ ще ближче придвинуться до кордону РФ на Харківському напрямку, - Інститут вивчення війни

В результаті контрнаступу ЗСУ на північний схід від Харкова, українські військові значно прорвались вперед і, ймовірно, в найближчі дні або неділі продвинуться до кордону з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни.