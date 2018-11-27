В ближайшее время ожидается реакция Североатлантического совета на ситуацию в Азовском море, - Парубий

Фото: Североатлантический совет (nato.int)

Во время встречи с генсеком НАТО Парубий получил заверения, что реакция Североатлантического совета на действия России готовится

В ближайшее время ожидается реакция Североатлантического совета на события в Азовском море. Об этом сказал председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе брифинга во вторник, 27 ноября, передает коерспондент РБК-Украина.

В частности, во время рабочих встреч Парубия с президентом Европейского парламента и Генеральным серетарем НАТО, говорилось о подготовке соответствующего заявления.

"О других более детальныех действиях... у нас была конфиденциальная беседа, о которой я совершенно не могу сообщать. Но хочу сказать, что я ожидаю в ближайшее время... а, возможно, в ближайшие часы мы получим публичную реакцию Североатлантического совета на те события, которые произошли в Украине - на очередной акт российской агрессии", - заявил Парубий.

Отметим, Североатлантический совет (англ. North Atlantic Council, NAC) - основной орган принятия политических решений НАТО, состоящий из постоянных представителей стран-членов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию освободить корабли и моряков украинских военно-морских сил, заявив, что никаких оправданий действиям Москвы нет.