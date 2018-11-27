У найближчий час очікується реакція Північноатлантичної ради на ситуацію в Азовському морі, - Парубій

Фото: Північноатлантична рада (nato.int)

Під час зустрічі із генсеком НАТО Парубій отримав запевнення, що реакція Північноатлантичної ради на дії Росії готується

У найближчий час очікується реакція Північноатлантичної ради на події в Азовському морі. Про це сказав голова Верховної ради Андрій Парубій у ході брифінгу у вівторок, 27 листопада, передає коерспондент РБК-Україна.

Зокрема, під час робочих зустрічей Парубія з президентом Європейського парламенту та Генеральним серетарем НАТО, говорилося про підготовку відповідної заяви.

"Про інші більш детальні дії... у нас була конфіденційна розмова, про яку я цілковито не можу повідомляти. Але хочу сказати, що я очікую у найближчий час... а, можливо у найближчі години ми отримаємо публічну реакцію Північноатлантичної ради на ті події, які відбулись в Україні - на черговий акт російської агресії" - заявив Парубій.

Зазначимо, Північноатлантична рада (англ. North Atlantic Council, NAC) - основний орган прийняття політичних рішень НАТО, що складається з постійних представників від країн-членів.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію звільнити кораблі і моряків українських військово-морських сил, заявивши, що жодних виправдань діям Москви немає.