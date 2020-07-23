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В ближайшее время Киев посетит глава МИД Молдовы

Киев, Четверг 23 июля 2020 05:46
В ближайшее время Киев посетит глава МИД Молдовы
Фото: Олег Цуля (gov.md)
Автор: Инна Собора

Договоренность об этом была достигнута 22 июля

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Олег Цуля планирует визит в Киев. Он состоится в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что 22 июля состоялись украинско-молдавские политические консультации в формате видеоконференции на уровне заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и государственного секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Думитру Соколана.

"Дипломаты договорились, что в ближайшее время Киев посетит министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова обсудили вывод российский войск из Приднестровья.

РБК-Украина писало, что осенью прошлого года министр обороны Молдовы Виктор Гайчук похвалил боевиков на Донбассе, после чего оппозиция в парламенте предложила инициировать его отставку.

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