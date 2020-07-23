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Найближчим часом Київ відвідає глава МЗС Молдови

Київ, Четвер 23 липня 2020 05:46
Найближчим часом Київ відвідає глава МЗС Молдови
Фото: Олег Цуля (gov.md)
Автор: Инна Собора

Домовленість про це була досягнута 22 липня

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Олег Цуля планує візит до Києва. Він відбудеться найближчим часом.

Про це повідомила прес-служба МЗС України.

Зазначається, що 22 липня відбулися українсько-молдовські політичні консультації у форматі відеоконференції на рівні заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Думітру Соколана.

"Дипломати домовились, що найближчим часом Київ відвідає міністр закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я.

РБК-Україна писало, що восени минулого року міністр оборони Молдови Віктор Гайчук похвалив бойовиків на Донбасі, після чого опозиція в парламенті запропонувала ініціювати його відставку.

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