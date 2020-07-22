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Украина и Молдова обсудили вывод российский войск из Приднестровья

Киев, Среда 22 июля 2020 17:17
Украина и Молдова обсудили вывод российский войск из Приднестровья
Фото: русский солдат (structure.mil.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Также стороны обсудили утилизацию боеприпасов

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июля провел видеоконференцию с госсекретарем МИД Молдовы Думитру Соколаном. Одной из тем разговора была ситуация в Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Так, стороны подтвердили необходимость вывода российский войск, находящихся на территории так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

Также дипломаты обсудили вопрос осуществления утилизации избыточных боеприпасов в селе Колбасная, что в Приднестровье, под международным контролем.

Напомним, в 1991 году на территории Молдовы пророссийские сепаратисты после победы над молдавской армией провозгласили независимость так называемой "Приднестровской Молдавской Республики".

В 2006 году сепаратисты провели так называемый референдум за интеграцию с РФ, но его результаты не были признаны международным сообществом. Сейчас конфликт заморожен, но на территории ПМР находятся российские военные.

Чем отличается конфликт в Приднестровье от войны на Донбассе, в интервью РБК-Украина объяснял заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Сравнивал Приднестровье с Донбассом и президент Владимир Зеленский.

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Новости Украины УкраинаМолдоваПриднестровьевойска РФ
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