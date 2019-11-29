В Молдове инициируют отставку министра обороны из-за похвалы боевиков на Донбассе

Фото: Виктор Гайчук (sputnik.md)

Во время публичного выступления министр привел боевиков на Донбассе в качестве примера для молдавской армии

Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук похвалил боевиков на Донбассе, после чего оппозиция в парламенте предложила инициировать его отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что инициативу на пленарном заседании 29 ноября зарегистрировал вице-глава высшего законодательного органа Михаил Попшой, представляющий проевропейский блок Acum.

"Гайчук привел в пример военнослужащим Национальной армии Республики Молдова боевой дух сепаратистских сил Донбасса", - сказал он.

В своем публичном выступлении Гайчук заявил, что 10 тыс. боевиков на Донбассе, которых он сравнил по численности с молдавской армией, противостоят 160-тысячной армии Украины.

"Дух и вера более эффективны в бою. Если солдат верит в своего командира и любит родину, он может победить, будучи даже не очень оснащенным", - процитировал министра Попшой.

Сообщается, что документ о вынесении на рассмотрение отставки Гайчука должны рассмотреть в течение 14 дней. Для отправки министра в отставку необходимы голоса 51 из 101 депутата. Фракции блока Acum насчитывают 25 человек, поэтому им потребуется поддержка.

Ранее РБК-Украина писало, что новое правительство Молдовы готово взять кредит у РФ, если переговоры с МВФ сорвутся. Новый премьер-министр и бывший советник пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, заявил, что вскоре с Россией может быть заключена новая кредитная сделка.

Напомним, 14 ноября парламент Молдовы утвердил новое правительство. За кабинет Иона Кику проголосовали 62 из 101 депутата.