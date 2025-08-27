Блискучі яблука й апельсини: чим їх покривають і що варто знати

Українців закликають уважно читати маркування фруктів та овочів у магазинах і на ринках. Часто ці продукти покривають спеціальними восками, що є харчовими добавками та мають свої E-номери.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Воски застосовують для збереження свіжості та товарного вигляду плодів, але деякі з них можуть викликати алергічні реакції. В Україні інформація про використані харчові добавки є обов’язковою і має бути вказана на маркуванні.
Фахівці радять уважно вивчати маркування, аби розуміти, який саме віск нанесено на продукт, та обирати продукти свідомо.
