Блискучі яблука й апельсини: чим їх покривають і що варто знати

Воски застосовують для збереження свіжості та товарного вигляду плодів, але деякі з них можуть викликати алергічні реакції. В Україні інформація про використані харчові добавки є обов’язковою і має бути вказана на маркуванні.

Які воски зустрічаються найчастіше

E901 - бджолиний віск: тваринного походження, застосовують для фруктів, горіхів, цукерок. Може викликати алергію.

E903 - карнаубський віск: з листя пальми, ним покривають цитрусові, яблука, груші, дині, манго.

E902 - канделільський віск: рідкісніший, походить із канделільського куща, використовують у кондитерці та іноді для фруктів.

E904 - шелак: отримують із лакових комах, застосовують для глазурування цитрусових, яблук, тропічних фруктів.

E914 - окиснений поліетиленовий віск: синтетичний, найчастіше для цитрусових і бананів.

Фахівці радять уважно вивчати маркування, аби розуміти, який саме віск нанесено на продукт, та обирати продукти свідомо.