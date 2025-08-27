RU

Общество Образование Деньги Изменения

Блестящие яблоки и апельсины: чем их покрывают и что стоит знать

Фото: Фрукты и овощи в супермаркете (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцев призывают внимательно читать маркировку фруктов и овощей в магазинах и на рынках. Часто эти продукты покрывают специальными восками, которые являются пищевыми добавками и имеют свои E-номера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Воски применяют для сохранения свежести и товарного вида плодов, но некоторые из них могут вызвать аллергические реакции. В Украине информация об использованных пищевых добавках является обязательной и должна быть указана на маркировке.

Какие воски встречаются чаще всего

  • E901 - пчелиный воск: животного происхождения, применяют для фруктов, орехов, конфет. Может вызывать аллергию.
  • E903 - карнаубский воск: из листьев пальмы, им покрывают цитрусовые, яблоки, груши, дыни, манго.
  • E902 - канделильский воск: более редкий, происходит из канделильского куста, используют в кондитерке и иногда для фруктов.
  • E904 - шеллак: получают из лаковых насекомых, применяют для глазирования цитрусовых, яблок, тропических фруктов.
  • E914 - окисленный полиэтиленовый воск: синтетический, чаще всего для цитрусовых и бананов.

Специалисты советуют внимательно изучать маркировку, чтобы понимать, какой именно воск нанесен на продукт, и выбирать продукты сознательно.

Ранее РБК-Украина рассказывало о вреде ультраобработанных продуктов, которые составляют большую часть современного рациона и могут вызывать заболевания и сокращение продолжительности жизни. Эксперты советуют внимательно читать этикетки и обращать внимание на "красные флажки" - длинные списки ингредиентов, искусственные подсластители, загустители, ароматизаторы и громкие маркетинговые заявления.

Также мы писали, что в новости говорится о том, что обычного мытья фруктов и овощей водой недостаточно, ведь они могут содержать остатки "химии". Эксперты советуют использовать раствор соды, соли или уксуса, а также замачивание или даже короткое обдание кипятком, чтобы эффективнее избавиться от нитратов и других вредных веществ.

