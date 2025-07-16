Блискавка влучила в будинок на Волині: мати з трьома дітьми дивом врятувалася

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Шепетівці Хмельницької області блискавка влучила в Будинок молитви, через що спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив 250 квадратних метрів, ліквідацію ускладнив обвал даху. Постраждалих немає, рятувальники оперативно загасили займання.

Також ми писали, що на Одещині через спеку та вітер спалахнули масштабні лісові та степові пожежі: загинула жінка, троє людей постраждали. Найбільше пожеж у липні фікссують в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Львівській областях. Рятувальники використовують дрони для моніторингу та швидкої ліквідації вогню.

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