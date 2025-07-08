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У Одеській області вирують масштабні пожежі: є загибла та поранені (фото)

Вівторок 08 липня 2025 14:32
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У Одеській області вирують масштабні пожежі: є загибла та поранені (фото) Фото: у Одеській області вирують масштабні пожежі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Одеській області на фоні високих температур та сильного вітру поширюються лісові та степові пожежі. Відомо про одну загиблу та кількох поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Загинула жінка, ще троє людей дістали травми протягом минулої доби на Одещині внаслідок загорянь сухої рослинності. Тим часом на Закарпатті з початку року вже зафіксовано понад 1100 таких пожеж", - зазначили у ДСНС.

Також повідомляється, що за останню добу по всій території України зафіксовано 393 випадки загоряння, які охопили понад 383 гектари українських земель.

"Найбільше пожеж зафіксовано в Одеській області – 73 випадки, у Миколаївській – 39, а також у Дніпропетровській і Львівській – по 37", - повідомляють рятувальники.

У ДСНС також додають, що для ліквідації займання рятувальники активно застосовують безпілотники: вони проводять аеророзвідку та моніторинг з повітря. Це дозволяє оперативно реагувати й оцінювати масштаби лиха.

У Одеській області вирують масштабні пожежі: є загибла та поранені (фото)

Масштабні пожежі в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялось про масштабні пожежі у Миколаївській області. Станом на 1 липня в області було зафіксовано понад 50 пожеж, що охопили територію у понад 400 гектарів. В самому Миколаєві три пожежі.

У ДСНС наголосили, що вогнеборці вживають всіх заходів, але сильний поривчастий вітер додає складнощів у гасінні. Для ліквідації пожеж залучені резервні караули, також залучено техніку для підвозу води.

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