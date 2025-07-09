У Шепетівці по Будинку молитви вдарила блискавка: почалася сильна пожежа (відео)
У місті Шепетівка Хмельницької області в ніч на 9 липня блискавка вдарила по Будинку молитви. Внаслідок цього в будівлі почалася сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook.
Рятувальники розповіли, що внаслідок удару блискавки виникла пожежа на площі 250 квадратних кілометрів.
Ліквідацію вогню значно ускладнив обвал даху будівлі. Під завалами конструкцій виникли нові осередки пожежі.
Фото: ліквідація пожежі в Шепетівці (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - уточнили в ДСНС.
Урагани на Західній Україні
Нагадаємо, останні кілька днів західну частину України накриває ураган.
Зокрема, 7 липня через грозу з сильним вітром у низці приватних будинків було пошкоджено дах.
При цьому у Львівській області сильні пориви вітру призвели до падіння дерев.
Детальніше про негоду - в матеріалі РБК-Україна.
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