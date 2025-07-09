У Шепетівці по Будинку молитви вдарила блискавка: почалася сильна пожежа (відео)

Фото: у Шепетівці почалася пожежа через удар блискавки (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

У місті Шепетівка Хмельницької області в ніч на 9 липня блискавка вдарила по Будинку молитви. Внаслідок цього в будівлі почалася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України у Facebook.

Рятувальники розповіли, що внаслідок удару блискавки виникла пожежа на площі 250 квадратних кілометрів.



Ліквідацію вогню значно ускладнив обвал даху будівлі. Під завалами конструкцій виникли нові осередки пожежі. Фото: ліквідація пожежі в Шепетівці (facebook.com/DSNS.GOV.UA) "Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих", - уточнили в ДСНС.