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Молния попала в дом на Волыни: мать с тремя детьми чудом спаслась

Фото: На Волыни в результате попадания молнии загорелся дом (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Веремеева

В селе на Волыни молния попала в жилой дом, где на момент удара находилась мать с тремя малолетними детьми. В результате этого вспыхнул пожар.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Молния вызвала возгорание кровли дома. Женщина не растерялась - она вывела детей в безопасное место и вызвала спасателей по номеру "101". Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро локализовали пожар, не допустив его распространения и уничтожения жилья.

Спасатели сообщают, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Из-за попадания молнии на Волыни загорелся дом (фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Шепетовке Хмельницкой области молния попала в Дом молитвы, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 250 квадратных метров, ликвидацию осложнил обвал крыши. Пострадавших нет, спасатели оперативно потушили возгорание.

Также мы писали, что в Одесской области из-за жары и ветра вспыхнули масштабные лесные и степные пожары: погибла женщина, три человека пострадали. Больше всего пожаров в июле фиксируют в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях. Спасатели используют дроны для мониторинга и быстрой ликвидации огня.

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ПожарВолынская область