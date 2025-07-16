Молния попала в дом на Волыни: мать с тремя детьми чудом спаслась

В селе на Волыни молния попала в жилой дом, где на момент удара находилась мать с тремя малолетними детьми. В результате этого вспыхнул пожар.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.
Молния вызвала возгорание кровли дома. Женщина не растерялась - она вывела детей в безопасное место и вызвала спасателей по номеру "101". Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и быстро локализовали пожар, не допустив его распространения и уничтожения жилья.
Спасатели сообщают, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Шепетовке Хмельницкой области молния попала в Дом молитвы, из-за чего вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил 250 квадратных метров, ликвидацию осложнил обвал крыши. Пострадавших нет, спасатели оперативно потушили возгорание.
Также мы писали, что в Одесской области из-за жары и ветра вспыхнули масштабные лесные и степные пожары: погибла женщина, три человека пострадали. Больше всего пожаров в июле фиксируют в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Львовской областях. Спасатели используют дроны для мониторинга и быстрой ликвидации огня.
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