Блинкен заявил Лаврову о готовности защищать интересы США и союзников при угрозе от РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о решимости защищать интересы своей страны и союзников при возникновении угроз со стороны Москвы.
Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном по итогам телефонного разговора Блинкена и Лаврова.
"Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США (Джо - ред.) Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - отмечается в заявлении.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен посетил Украину. Он, в частности, заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.
Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году.