UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Блинкен заявил Лаврову о готовности защищать интересы США и союзников при угрозе от РФ

Автор: РБК-Украина

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о решимости защищать интересы своей страны и союзников при возникновении угроз со стороны Москвы.

Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном по итогам телефонного разговора Блинкена и Лаврова.

"Госсекретарь Блинкен вновь напомнил о решимости президента США (Джо - ред.) Байдена защищать американских граждан и действовать решительно в защите американских интересов в ответ на действия России, которые вредят нам или нашим союзникам", - отмечается в заявлении.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен посетил Украину. Он, в частности, заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 мая.

Напомним, президент Владимир Зеленский пригласил американского коллегу Джо Байдена посетить Украину в этом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америкиугрозы