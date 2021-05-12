Блінкен заявив Лаврову про готовність захищати інтереси США і союзників при загрозі від РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову про рішучість захищати інтереси своєї країни і союзників при виникненні загроз з боку Москви.
Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, поширеному за підсумками телефонної розмови Блінкена і Лаврова.
"Держсекретар Блінкен знову нагадав про рішучість президента США (Джо - ред.) Байдена захищати американських громадян і діяти рішуче в захисті американських інтересів у відповідь на дії Росії, які шкодять нам або нашим союзникам", - наголошується в заяві.
Раніше держсекретар Ентоні Блінкен відвідав Україну. Він, зокрема, заявив про продуктивність зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Зустріч пройшла в Києві 6 травня.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запросив американського колегу Джо Байдена відвідати Україну цього року.