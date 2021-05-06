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Блинкен заверил Украину в поддержке США и назвал цель визита

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил Украину в поддержке со стороны Соединенных Штатов. Он также рассказал о цели своего визита.

Об этом он заявил перед встречей с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Я здесь по очень простой причине - я представляю президента Байдена. Чтобы еще раз подтвердить сильное партнерство между нашими двумя странами, нашу приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины. Наше обязательство - работать с вами и укреплять вашу демократию, продвигая реформы по борьбе с коррупцией. Мы - ваши партнеры на обоих фронтах", - заявил Блинкен.

Напомним, ранее Блинкен уже провел встречу с украинскими народными депутатами, которые попросили его поспособствовать в назначении посла США в Украине. Сегодня дипломатическую миссию США в Украине возглавляет временная поверенная Кристина Квин.

Также сообщалось, что началась встреча Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ближайшее время они должны выйти к прессе с совместным брифингом.

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