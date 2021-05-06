RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Блінкен запевнив Україну в підтримці США і назвав мету візиту

Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив Україну в підтримці з боку Сполучених Штатів. Він також розповів про мету свого візиту.

Про це він заявив перед зустріччю з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Я тут з дуже простої причини - я представляю президента Байдена. Щоб ще раз підтвердити сильне партнерство між нашими двома країнами, нашу прихильність суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Наше зобов'язання - працювати з вами і зміцнювати вашу демократію, просуваючи реформи по боротьбі з корупцією. Ми - ваші партнери на обох фронтах", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, раніше Блінкен вже провів зустріч з українськими народними депутатами, які попросили його посприяти в призначенні посла США в Україні. Сьогодні дипломатичну місію США в Україні очолює тимчасова повірена Крістіна Квін.

Також повідомлялося, що почалася зустріч Блінкена з президентом України Володимиром Зеленським. Найближчим часом вони повинні вийти до преси з спільним брифінгом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїна