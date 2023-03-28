Блінкен про заклики припинити вогонь в Україні: це дасть Росії можливість закріпитися

"Всі ми повинні бути свідомими та усвідомлювати, що коли ми закликаємо до припинення вогню, з найкращими намірами до заморожування конфлікту, це дасть можливість РФ закріпитися і підготуватися до подальшої атаки", - наголосив Держсекретар.

Блінкен наголосив, що наразі всі хочуть, щоб гармати замовкли, проте до цього не можна йти найлегшим шляхом.

"Ніхто більше ніж український народ не хочемо миру, але потрібно досягти справедливого та тривалого світу", - додав він.

Нагадаємо, раніше держсекретар наголосив, що США прагнуть до сталого миру в Україні, і не хочуть допустити можливості для Росії відпочити чи перегрупуватись.

Днями очільник МЗС Угорщини закликав негайно припинити вогонь в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден повинні зустрітися та обговорити Україну, "зробивши послугу людству".

В Офісі президента України заявили, що Будапешт такими заявами вигороджує російський геноцид українців.

Раніше ми також повідомляли, що 20 березня Блінкен анонсував черговий пакет військової допомоги Україні.

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