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Глава МЗС Угорщини закликав Байдена та Путіна до переговорів. Це нібито закінчить війну

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Середа 22 лютого 2023 20:03
Глава МЗС Угорщини закликав Байдена та Путіна до переговорів. Це нібито закінчить війну Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна до прямих переговорів для закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.

"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним учора", - сказав Сіярто, відповідаючи на запитання журналіста про виступ президентів США та Росії 21 лютого.

За його словами, "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб якомога швидше закінчити цю війну".

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою", - зазначив глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі виступив із промовою, присвяченою річниці російського вторгнення в Україну.

Того ж дня російський диктатор Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Під час виступу він погрожував "розширити війну", якщо Захід поставить Україні далекобійне озброєння та заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

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