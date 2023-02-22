Глава МЗС Угорщини закликав Байдена та Путіна до переговорів. Це нібито закінчить війну
Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна до прямих переговорів для закінчення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Magyar Hirlap.
"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби поговорили один з одним учора", - сказав Сіярто, відповідаючи на запитання журналіста про виступ президентів США та Росії 21 лютого.
За його словами, "було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб якомога швидше закінчити цю війну".
"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню і негайного початку мирних переговорів, це може стати величезною проблемою", - зазначив глава МЗС Угорщини.
Нагадаємо, у вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден у рамках візиту до Польщі виступив із промовою, присвяченою річниці російського вторгнення в Україну.
Того ж дня російський диктатор Володимир Путін звернувся до Федеральних зборів. Під час виступу він погрожував "розширити війну", якщо Захід поставить Україні далекобійне озброєння та заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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