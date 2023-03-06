Подоляк про заклики Угорщини до капітуляції України: іноді вигідно бути адвокатом диявола

Угорщина своїми заявами про припинення вогню закликає Україну до капітуляції. Така позиція Будапешту вигороджує російський геноцид українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Адвокатом диявола іноді бути вигідно. Але частіше це призводить до історичного фіаско", - зазначив Подоляк.

Він додав, що коли Угорщина (вустами Сійярто) каже, що "мета - припинити вбивати людей, а, отже, припинити вогонь" - вона закликає до капітуляції України і адвокатує російський геноцид.

"Варто уважніше вдивитися в історію", - підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав негайно припинити вогонь в Україні. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін та президент США Джо Байден повинні зустрітися та обговорити Україну, "зробивши послугу людству".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.