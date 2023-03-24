Ми не хочемо, щоб РФ відпочила і атакувала Україну знову, - Блінкен
США прагнуть до сталого миру в Україні, і не хочуть допустити можливості для Росії відпочити, перегрупуватись і напасти знову.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін не поважає територіальну цілісність України, а лише хоче "включити її у склад Російської імперії".
"Незалежність, суверенітет України чітко визнані, вони нікуди не зникнуть, українці нікуди не зникнуть. Але, звісно, те, як це вирішиться, це важливо. Ми відчайдушно хочемо миру, хоча українці хочуть його більше, ніж будь-хто. Зрештою, саме вони страждають від цієї агресії щодня, вони хочуть тривалого і стійкого миру, що відображає базові принципи міжнародної системи й Статуту ООН", – наголосив держсекретар.
Блінкен додав, що США не хоче, щоб у Росії була можливість перепочити, перегрупуватись і знову атакувати Україну через рік чи декілька років. Однак наразі він не бачить жодних ознак того, що РФ готова до змістовної дипломатії для закінчення війни.
Нагадаємо, що Блінкен казав, що поточного запланованого фінансування України має вистачити на більшу частину року.
А 20 березня Блінкен анонсував черговий пакет військової допомоги Україні.
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