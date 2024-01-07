UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очільник Держдепу США Ентоні Блінкен під час переговорів із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом підкреслив важливість ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину. Блінкен провів переговори з Ердоганом на 

Що передувало

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Скандинавської держави схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

У відповідь на вимоги Туреччини Швеція посилила антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Також президент США Джо Байден обговорював питання вступу Швеції в НАТО зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість в тому, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОШвеціяЕнтоні БлінкенТурцияРеджеп Тайіп Ердоган