Блінкен закликав Ердогана схвалити вступ Швеції в НАТО

Держсекретар США перебуває із тижневим робочим візитом на Близькому Сході, під час якого відвідав Туреччину. Блінкен провів переговори з Ердоганом на

Що передувало

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. На сьогодні членство Скандинавської держави схвалили всі союзники, крім Туреччини та Угорщини.

У відповідь на вимоги Туреччини Швеція посилила антитерористичні закони. Наприкінці листопада у МЗС Швеції заявляли, що Туреччина схвалить заявку "найближчими тижнями".

26 грудня комітет у закордонних справах турецького парламенту нарешті схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО. Останнє слово залишається за генеральною асамблеєю Великих національних зборів Туреччини (парламент).

Також президент США Джо Байден обговорював питання вступу Швеції в НАТО зі своїм турецьким колегою Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Варто зазначити, що 1 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість в тому, що Швеція стане частиною Альянсу до липня 2024 року.