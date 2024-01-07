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Блинкен призвал Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул важность ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

Госсекретарь США находится с недельным рабочим визитом на Ближнем Востоке, во время которого посетил Турцию. Блинкен провел переговоры с Эрдоганом с

Что предшествовало

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в прошлом году. Чтобы страна стала частью Североатлантического союза, ее заявку должны ратифицировать все страны-члены. Сегодня членство Скандинавского государства одобрили все союзники, кроме Турции и Венгрии.

В ответ на требования Турции Швеция ужесточила антитеррористические законы. В конце ноября в МИД Швеции заявляли, что Турция одобрит заявку "ближайшими неделями".

26 декабря комитет по иностранным делам турецкого парламента наконец одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО. Последнее слово остается за генеральной ассамблеей Великого национального собрания Турции (парламент).

Также президент США Джо Байден обсуждал вопрос вступления Швеции в НАТО со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Стоит отметить, что 1 января генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в том, что Швеция станет частью Альянса до июля 2024 года.

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НАТОШвецияЭнтони БлинкенТурцияРеджеп Тайип Эрдоган