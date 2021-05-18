Блинкен о встрече Байдена и Путина: ожидается в ближайшие недели

Встреча президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным пройдет в ближайшие недели. По крайней мере, из этого на сегодня исходит американская администрация.
Об этом на брифинге в Рейкьявике заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает исландский портал Frettabladid.
"Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие недели", - отметил он.
В то же время он не уточнил, рассматривается ли Рейкьявик как место возможной встречи.
Отметим, сегодня замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что встреча президентов может пройти в одной из дипломатических столиц Европы. При этом на сегодня конкретных договоренностей о дате нет.
Напомним, ранее Байден заявил, что встретится с Путиным, но точная дата двустороннего саммита пока неизвестна.
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита Блинкена заявил, что США не будут заключать никаких договоренностей по Украине за спиной Киева.
"Он (госсекретарь США, - ред.) сказал, что Украина никогда не должна сомневаться в США. США никогда не будут договариваться об Украине без Украины", - сообщил министр.