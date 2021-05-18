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Блінкен про зустріч Байдена і Путіна: очікується в найближчі тижні

Автор: РБК-Україна

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним пройде в найближчі тижні. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.

Про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає ісландський портал Frettabladid.

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі.

Зазначимо, сьогодні заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.

Нагадаємо, раніше Байден заявив, що зустрінеться з Путіним, але точна дата двостороннього саміту поки невідома.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту Блінкена заявив, що США не укладатимуть жодних домовленостей щодо України за спиною Києва.

"Він (держсекретар США, - ред.) сказав, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США. США ніколи не будуть домовлятися про Україну без України", - повідомив міністр.

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