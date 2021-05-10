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Байден заявил, что встретится с Путиным

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 10 мая 2021 21:29
Байден заявил, что встретится с Путиным Коллаж РБК-Украина: президенты США Джо Байден и России Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующее заявление Байден сделал в связи с хакерской атакой на крупнейший трубопровод США, которую связывают с РФ.

Трансляция выступления Байдена велась на страничке Белого дома в Twitter.

"Я буду встречаться с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным. Пока что нет данных от наших работников разведки, чтобы Россия участвовала в этом, хотя есть данные, что действующие лица по программам-вымогателям находятся в России. У них (РФ - ред.) есть некоторая часть ответственности за то, чтобы иметь с этим дело", - заявил Байден.

Напомним, в США совершили хакерскую атаку на крупнейший трубопровод в стране Colonial Pipeline Company. В связи с этим в стране объявили чрезвычайное положение.

По информации американского канала CNN, атаку на крупнейший трубопровод США совершили хакеры из России.

Отметим, во время последнего разговора с Путиным Байден предложил ему встретиться в третьей стране, чтобы обсудить вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Место и точное время встречи президентов США и РФ пока не определены, но в Вашингтоне ожидают, что это произойдет в июне. Ранее в Белом доме сообщали, что среди тем предстоящей встречи будет Украина.

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