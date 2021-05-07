Блинкен о визите в Украину: президент Байден хотел, чтобы я поехал как можно скорее

По словам Блинкена, большая часть этого послания - приверженность США независимости Украины, ее территориальной целостности, ее суверенитету.

"Мы стоим на их стороне, в том числе против любой агрессии со стороны России", - отметил госсекретарь.

Также он добавил, что выразил Украине поддержку в работе над реформированием демократии и в ее укреплении, в создании правительства, которое приносит пользу украинскому народу.

"Это то, что я несу. Президент Байден хотел, чтобы я приехал сюда как можно скорее, чтобы послать это решительное послание. У него уже был очень хороший разговор с президентом Зеленским по телефону несколько недель назад, но теперь мы здесь, приходим лично и доставляем то же сообщение", - сказал Блинкен.