Домашнее задание. Чего ждать Украине после визита госсекретаря США Блинкена

О том, какие ключевые месседжи донес госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину, какие опасения были у украинских властей и чего в Вашингтоне ожидают от Киева в ближайшее время – ниже в материале РБК-Украина.

Приезд главы Госдепа Энтони Блинкена – первый визит топ-представителя американской администрации в Украину за время каденции Джо Байдена. И он состоялся в достаточно напряженной атмосфере.

Хотя уровень эскалации вокруг Украины в мае наконец-то снизился, угроза новой масштабной агрессии со стороны РФ все же остается. "Украинский вопрос" по-прежнему актуален в повестке дня США и Евросоюза, что видно хотя бы по участившимся в последнее время контактам между Киевом и западными столицами.

В то же время, дополнительное напряжение внесли и чисто внутриукраинские события. Буквально за неделю до приезда Блинкена было неожиданно сменено руководство компании "Нафтогаз". Это вызвало достаточно резкую официальную реакцию Запада, который увидел в случившемся угрозу реформе корпоративного управления и системе независимых набсоветов в госкомпаниях. В неофициальных комментариях западные дипломаты высказывались еще более резко, называя случившееся "катастрофой".

Собственно, визит госсекретаря США и был посвящен этим двум главным направлениям. Первое – борьба с российской агрессией, эскалация последних месяцев, евроатлантическая интеграция Украины и т.д. Второе – проведение реформ и борьба с коррупцией и влиянием олигархов.

Причем если украинская сторона во время визита Блинкена вполне ожидаемо делала акцент на вопросах безопасности и геополитики, то сам американский дипломат как минимум не меньше внимания уделял вопросам реформ.

"Когда госсекретарь Энтони Блинкен прибыл в Украину рано утром в четверг, он столкнулся с очень знакомой ситуацией: страна, которая пытается защитить себя от угрозы извне и отстроить себя изнутри", – написала в день визита американская The New York Times.

Как отметило издание, эта ситуация мало поменялась с тех пор, как Блинкен работал в Белом доме еще при президентстве Барака Обамы – что в свою очередь означает, что решение обеих украинских проблем, войны и коррупции, еще может занять годы.

Различные собеседники РБК-Украина, причастные к визиту, описали основные месседжи, с которым приехал Блинкен, следующим образом. Несмотря на многочисленные внутренние проблемы и массу других дел на международной арене, США находили и будут находить время для Украины, и они отлично осведомлены о реальном положении дел в стране.

В случае масштабной российской агрессии Украину не бросят, адекватная реакция и помощь со стороны Вашингтона обязательно будет, а Кремль заплатит соответствующую цену за свои действия. В то же время, будущее двусторонних отношений и объем различной помощи, от финансовой до дипломатической, полностью зависит от того, как Киев будет выполнять свое "домашнее задание" в плане реформ, как минимум, показывать позитивную динамику и прогресс, причем уже в обозримой перспективе.

НАТО и кадры

В последние недели американские топ-чиновники многократно выражали свою полную поддержку Украины перед лицом российской агрессии, призывали Кремль прекратить дальнейшую эскалацию и предупреждали о санкциях в случае, если этого не случится. Вполне ожидаемо такие месседжи Блинкен повторил и во время визита в Киев.

"Мы поговорили об угрозе, которую Россия продолжает представлять для Украины. Мы наблюдаем за этим очень пристально и очень внимательно", – заявил Блинкен. Госсекретарь также подчеркнул, что значительная часть российских войск так пока и не отведена от границы, и в целом РФ может оперативно развернуть агрессивные действия против Украины, если примет такое решение.

Впрочем, каких-либо конкретных, предметных обещаний по вопросам безопасности главный американский дипломат публично не озвучил. О "фундаментальном формате поддержки" в этой сфере упомянул Владимир Зеленский, анонсировав двустороннее украино-американское соглашение на этот счет.

Каких-либо деталей украинский президент не сообщил, поскольку переговоры еще будут продолжаться. Как заверил издание собеседник в Офисе президента, осведомленный о ходе переговоров, в вопросе увеличения военной помощи со стороны США все же "есть серьезные подвижки".

Президент Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото: president.gov.ua)

По словам экс-главы МИД Павла Климкина, в украинском обществе существовали высокие ожидания от визита Блинкена, в первую очередь в вопросах безопасности. И отсутствие четких публичных месседжей по этой теме может несколько разочаровать.

"Я так понимаю, что до встречи Байдена с Путиным такие вещи если и будут обрабатываться, то непублично: увеличение военной помощи, совместные учения, размещение американских подразделений и элементов инфраструктуры, военные соглашения и т.д.", – сказал изданию Климкин.

Как заявил по итогам встречи Зеленского и Блинкена глава ОП Андрей Ермак, США поддерживают получение Украиной Плана действий по членству в НАТО.

"Мы получили сегодня очередное подтверждение полной поддержки со стороны Соединенных Штатов получения Украиной ПДЧ. Но в Альянсе много участников, поэтому работа продолжается", – отметил Ермак.

Действительно, едва ли стоит ожидать того, что США будут педалировать вопрос о предоставлении Украине ПДЧ уже на ближайшем июньском саммите НАТО. По словам Зеленского, Украина рассчитывает на то, что при содействии США этот процесс в июне лишь начнется.

По словам директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, задача-максимум для Украины на саммите Альянса – получить подтверждение "политики открытых дверей" со стороны НАТО и того, как эту политику можно воплощать. А получение непосредственно ПДЧ, по мнению эксперта, вряд ли будет вопросом нескольких ближайших лет.

"Байден – большой сторонник НАТО как организации, как и Блинкен. И они боятся делать шаги, которые покажут слабость или разъединенность НАТО, особенно после времен Трампа. А вопрос Украины как раз вызовет несогласие, в Альянсе по этому поводу есть разные мнения", – сказала Гетьманчук. По ее словам, даже если США действительно будут поддерживать предоставление Украине ПДЧ, то они не будут активно продвигать эту идею среди союзников по Альянсу.

Во время визита Блинкена поднимались и два незакрытых кадровых вопроса в украино-американских отношениях: назначение посла США в Украине (должность вакантна уже почти два года) и спецпредставителя Госдепа по Украине, де-факто упраздненную должность после ухода Курта Волкера в сентябре 2019-го.

Но о конкретных персонах и сроках пока говорить рано. "По мере приближения к запланированным на июнь событиям – это и саммит НАТО, и возможные переговоры президентов США и России, – будут важные кадровые решения в наших двухсторонних отношениях", – обтекаемо сказал собеседник РБК-Украина на Банковой.

Две угрозы

Месседж о том, что для Украины есть две ключевые угрозы – внешняя агрессия и внутренняя коррупция – западные чиновники в той или иной форме регулярно озвучивают еще с 2014 года. Госсекретарь Блинкен сформулировал этот тезис максимально однозначно, по сути, уравняв обе проблемы и связав их между собой. По его словам, коррупция и российская агрессия "разными путями делают одно и то же" – забирают у украинцев право принимать собственные решения и самостоятельно формировать будущее своей страны.

Переговоры президента Владимира Зеленского и госсекретаря Энтони Блинкена (Фото: president.gov.ua)

В своих публичных комментариях и на закрытых для СМИ встречах американский дипломат подчеркивал три основных направления в реформах.

Первое – это корпоративное управление в контексте истории со сменой руководства "Нафтогаза". Безусловно, о том, чтобы отыграть ситуацию назад и отменить принятые в конце апреля кадровые решения, речь уже не идет. Но впредь, рассказывают собеседники РБК-Украина, Вашингтон хотел бы видеть от Киева реальную независимость набсоветов госкомпаний и прозрачность их работы.

Второй аспект – это судебная реформа. О том, что без независимых судов Украина никогда не дождется серьезных западных инвестиций, европейские и американские дипломаты твердят уже не первый год.

"Конечно, в США понимают, что за один день такую реформу не реализовать, но важно показывать динамику, прогресс", – сказал один из собеседников издания. После встречи с Зеленским Блинкен также публично высказался за перезагрузку Конституционного суда, находящегося в затяжном конфликте с Банковой еще с прошлой осени.

Третий момент – работа антикоррупционных институций. Здесь главное внимание будет обращено на прозрачный конкурс на пост нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. А также на то, как украинская власть решит кризис вокруг Национального антикоррупционного бюро, возникший после решения КС о незаконности указа о назначении Артема Сытника главой НАБУ в конце прошлого лета.

"Мы увидели разную градацию угроз. Американцы, не преуменьшая угрозы со стороны РФ, все-таки делают акцент на внутренних угрозах: олигархи, коррупция и т.д. А украинская сторона фокусировалась на угрозе от России и том, как США могут помочь в борьбе с ней", – резюмировала в разговоре с изданием Алена Гетьманчук.

Авансы и опасения

О том, что визит Блинкена в Украину будет носить прежде всего символический характер, начали говорить сразу после того, как его анонсировали.

"Тот факт, что администрация Байдена направит в Украину своего самого высокопоставленного дипломата за несколько недель до потенциального саммита (Байдена и Путина, - ред.), дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает эту восточноевропейскую страну и ценит ее как союзника", – писало CNN в конце апреля.

Безусловно, еще более символичным мог бы стать визит Джо Байдена в Киев во время его июньского турне по Европе. Особенно важно – перед, а не после его вероятной встречи с Путиным, где тема войны в Украине будет одной из главных. По словам Андрея Ермака, основания рассчитывать на скорую встречу американского и украинского президентов есть, хотя конкретной даты еще нет.

Коллаж РБК-Украина: Госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Владимир Зеленский (Getty Images)

Впрочем, в контексте перманентной эскалации украино-российских отношений и уже состоявшийся визит Блинкена играет свою роль. "Это был символический визит, в котором символы – важнее смысла, и он специально так и был спланирован", – сказал изданию Павел Климкин, выделив как сигналы о поддержке Вашингтоном украинского суверенитета, так и о необходимости проведения реформ. В свою очередь, собеседник РБК-Украина на Банковой подчеркнул, что поддержка в сфере безопасности и обороны "не смешивается ни с какими другими дискуссиями".

"В словах Блинкена сквозило то, что Украину не бросят, в то же время и домашнюю работу за нас никто не сделает. И в целом, все зависит от нас – будет заметен прогресс в реформах, будет и больше самой разнообразной поддержки от США", – сказал изданию один из участников встречи госсекретаря с представителями украинского гражданского общества.

По информации РБК-Украина, у украинской власти были определенные опасения насчет того, что американская делегация во время визита может высказать ряд жестких претензий по последним событиям, в частности, по истории с "Нафтогазом", пусть и не под телекамеры. Но эти опасения не оправдались – хоть и озвученные Блинкеном комплименты в адрес украинской власти за отдельные успехи (вроде земельной реформы) информированный источник издания считает своего рода "авансом", который Киеву надо будет оперативно оправдать.

При этом каких-либо "секретных" месседжей либо требований, которые могли бы быть озвучены на закрытой части переговоров, от Блинкена не поступило. Ближайшая повестка украино-американских отношений выглядит вполне прозрачной – и была во многом очевидна еще до самого визита.