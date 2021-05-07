Блінкен про візит в Україну: президент Байден хотів, щоб я поїхав якомога швидше

За словами Блінкена, велика частина цього послання - прихильність США незалежності України, її територіальній цілісності, її суверенітету.

"Ми стоїмо на їхньому боці, в тому числі проти будь-якої агресії з боку Росії", - зазначив держсекретар.

Також він додав, що висловив Україні підтримку в роботі над реформуванням демократії і в її зміцненні, у створенні уряду, який приносить користь українському народу.

"Це те, що я несу. Президент Байден хотів, щоб я приїхав сюди якомога швидше, щоб послати це рішуче послання. У нього вже була дуже хороша розмова з президентом Зеленським по телефону кілька тижнів тому, але тепер ми тут, приходимо особисто і доставляємо те ж повідомлення", - сказав Блінкен.