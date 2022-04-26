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Блинкен после визита в Киев отметил, что украинцы - крепкая нация

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев заявил, что украинский народ стоит прочно на защите своего государства и Соединенные Штаты вместе с партнерами делают все для поддержки украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена в Twitter.

"Украинцы стойкие, они прочно стоят, и они делают это при поддержке, которую мы координируем буквально со всего мира", - выразил восхищение госсекретарь США.

Напомним, Блинкен считает, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем российский президент Владимир Путин "будет находиться на сцене".

Ранее Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине.

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Энтони Блинкен