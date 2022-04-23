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Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине

Новина українською →
США, Суббота 23 апреля 2022 03:21
Блинкен и Шмыгаль обсудили перспективы оказания США новой помощи Украине Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Вашингтоне обсудили возможность оказания дополнительной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

"Мы продолжаем работать, чтобы поддержать Украину той помощью, в которой она нуждается - военной, экономической, гуманитарной", - заявил Блинкен.

Кроме того, он добавил, что США продолжает сотрудничать с союзниками и партнерами с целью давления на Россию, чтобы она прекратила агрессию в Украине.

Шмыгаль поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку и подчеркнул, что она очень помогает Украине в эти тяжелые дни.

Премьер добавил, что для поддержки Украины необходимы четыре вещи - боеприпасы и оружие, потому что нужно остановить агрессора на украинских границах и не дать ему уйти в Европу, санкции против РФ, финансирование и европейские перспективы.

"Более 96% украинцев, очень хотели бы быть частью европейской семьи, частью цивилизованного мира, но не частью Советского Союза или Российской империи", - заявил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что для Украины это очень важно, и из-за этого многие молодые украинские парни и девушки расплачиваются жизнью в войне за эту перспективу.

Напомним, Шмыгаль призвал Байдена сохранить лидерство США в помощи Украине.

Ранее Шмыгаль заявил о том, что Украина получит 88,5 млн евро от Всемирного банка.

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