Блінкен після візиту до Києва зазначив, що українці - міцна нація

Державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва заявив, що український народ стоїть міцно на захисті своєї держави і Сполучені Штати разом з партнерами роблять все для підтримки українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена в Twitter.
"Українці стійкі, вони міцно стоять, і вони роблять це за підтримки, яку ми координуємо буквально з усього світу", - висловив захоплення держсекретар США.
Нагадаємо, Блінкен вважає, що незалежна Україна проіснує набагато довше, ніж російський президент Володимир Путін "перебуватиме на сцені".
Раніше Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні.
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