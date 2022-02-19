UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым. И назвал условие

Автор: Мария Кучерявец

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 февраля. Но это произойдет при условии, если не будет российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь".

"У нас запланирована встреча 24-го числа, в конце следующей недели в Европе. Но как я сказал министру Лаврову в своем письме в ответ, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", - сказал Блинкен.

Предварительная дата встречи

Отметим, ранее в Белом доме уже анонсировали встречу Блинкена с Лавровым. Впрочем, тогда речь шла о другой дате - 23 февраля.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Добавим, ранее Блинкен заявил, что обострение на Донбассе, которое длится третий день, является частью российского плана по созданию провокаций. В частности, они могут быть использованы в качестве повода для вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони БлинкенЛавровВторжение России в Украину