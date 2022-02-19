Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым. И назвал условие

"У нас запланирована встреча 24-го числа, в конце следующей недели в Европе. Но как я сказал министру Лаврову в своем письме в ответ, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", - сказал Блинкен.

Предварительная дата встречи

Отметим, ранее в Белом доме уже анонсировали встречу Блинкена с Лавровым. Впрочем, тогда речь шла о другой дате - 23 февраля.