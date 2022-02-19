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Блінкен уточнив дату зустрічі з Лавровим. І назвав умову

Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим 24 лютого. Але це станеться за умови, якщо не буде російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі телеканалу "Дождь".

"У нас запланована зустріч 24-го числа, наприкінці наступного тижня в Європі. Але як я сказав міністру Лаврову у своєму листі у відповідь, це передбачає, що за цей час Росія не нападе на Україну", - сказав Блінкен.

Попередня дата зустрічі

Зазначимо, раніше у Білому домі вже анонсували зустріч Блінкена з Лавровим. Втім, тоді мова йшла про іншу дату - 23 лютого.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову, що стало другим контактом глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Додамо, раніше Блінкен заявив, що загострення на Донбасі, яке триває третій день, є частиною російського плану зі створення провокацій. Зокрема, вони можуть бути використані як привід для вторгнення в Україну.

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Ентоні БлінкенЛавровВторгнення Росії до України