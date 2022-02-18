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Блинкен и Лавров встретятся на следующей неделе, - Белый дом

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Вашингтон, Пятница 18 февраля 2022 22:59
Блинкен и Лавров встретятся на следующей неделе, - Белый дом Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Она запланирована на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение", - сказала она.

Ранее Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что обострение на Донбассе, которое продолжается вторые сутки, является частью российского плана по созданию провокаций. В частности, они могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину.

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