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Блінкен та глава МЗС Туреччини обговорили розширення НАТО перед самітом

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Понеділок 10 липня 2023 13:15
Блінкен та глава МЗС Туреччини обговорили розширення НАТО перед самітом Фото: Ентоні Блінкен та Хакан Фідан (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Зокрема, Фідан та Блінкен обговорили теми розширення НАТО, а також майбутній саміт лідерів військово-політичного блоку у Вільнюсі 11-12 липня.

Саміт НАТО у Вільнюсі

На саміті обговорюватимуться такі питання, як запрошення України до НАТО, а також вступ Швеції.

Так, Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу після війни. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що лідери країн-членів підтвердять, що Україна приєднається до Альянсу.

Додамо, що нещодавно президент Туреччини Ердоган заявив, що Україна заслуговує стати повноправним членом НАТО.

Крім того, Україна хоче отримати гарантії безпеки від Заходу на період, допоки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція подала заявку на вступ до Альянсу ще минулого року, її ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини.

Анкара блокує вступ країни до Альянсу, оскільки вважає, що Стокгольм нібито приховує курдські групи, які, на думку Туреччини, є терористичними.

Столтенгберг заявив, що Швеція не зможе вступити до НАТО на саміті, але на ньому сподіваються почути позитивний сигнал від Туреччини.

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