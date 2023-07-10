ua ru
Пн, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен и глава МИД Турции обсудили расширение НАТО перед саммитом

Новина українською →
Понедельник 10 июля 2023 13:15
Блинкен и глава МИД Турции обсудили расширение НАТО перед саммитом Фото: Энтони Блинкен и Хакан Фидан (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

В частности, Фидан и Блинкен обсудили темы расширения НАТО, а также предстоящий саммит лидеров военно-политического блока в Вильнюсе 11-12 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите будут обсуждаться такие вопросы, как приглашение Украины в НАТО, а также вступление Швеции.

Так, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Добавим, что недавно президент Турции Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс еще в прошлом году, ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокирует вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.

Столтенгберг заявил, что Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите, но на нем надеются услышать положительный сигнал от Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен НАТО
NEWS
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
Будут ли гарантии и приглашение? Все расклады для Украины за день до саммита НАТО
DAILY
Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Смирнов: Реестр олигархов не ко времени, пока в стране война и люди теряют заводы