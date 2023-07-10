Блинкен и глава МИД Турции обсудили расширение НАТО перед саммитом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу" .

В частности, Фидан и Блинкен обсудили темы расширения НАТО, а также предстоящий саммит лидеров военно-политического блока в Вильнюсе 11-12 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите будут обсуждаться такие вопросы, как приглашение Украины в НАТО, а также вступление Швеции.

Так, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Добавим, что недавно президент Турции Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать полноправным членом НАТО.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Альянс еще в прошлом году, ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокирует вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции, являются террористическими.

Столтенгберг заявил, что Швеция не сможет вступить в НАТО на саммите, но на нем надеются услышать положительный сигнал от Турции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.