Блинкен и Столтенберг обсудили наказание для России в случае агрессии против Украины

Сегодня состоялся разговор между генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и госсекретарем Штатов Энтони Блинкеном. Подытожили вчерашний онлайн-саммит президентов США и России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.
Во время разговора, Блинкен и Столтенберг обсудили варианты ответа НАТО в случае дальнейшей агрессии Российской Федерации против Украины.
Госсекретарь приветствовал усилия генсека Альянса по повышению осведомленности и единства военно-политического блока, а также высоко оценил организацию встречи министров иностранных дел, которая состоялась 30 ноября - 1 декабря в Латвии.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера состоялся онлайн-саммит президента США Джо Байдена и президента Российской Федерации Владимира Путина.
Переговоры были высоко оценены лидером Украины Владимиром Зеленским. Байден, со своей стороны, пообещал позвонить украинскому коллеге уже 9 декабря.