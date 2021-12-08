Блінкен та Столтенберг обговорили покарання для Росії у разі агресії проти України

Сьогодні відбулась розмова між генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом й держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном. Підсумували вчорашній онлайн-саміт президентів США й Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.
Під час розмови, Блінкен й Столтенберг обговорили варіанти відповіді НАТО у разі подальшої агресії Російської Федерації проти України.
Держсекретар привітав зусилля генсека Альянсу щодо підвищення обізнаності й єдності військово-політичного блоку, а також високо оцінив організацію зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбулась 30 листопада - 1 грудня у Латвії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора відбувся онлайн-саміт президента США Джо Байдена та президента Російської Федерації Володимира Путіна.
Переговори були високо оцінені лідером України Володимиром Зеленським. Байден, зі свого боку, пообіцяв зателефонувати українському колезі вже 9 грудня.