ru ua
Ср, 08 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский положительно оценил переговоры Байдена с Путиным

Новина українською →
Киев, Среда 08 декабря 2021 15:36
Зеленский положительно оценил переговоры Байдена с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Глава государства пообещал прокомментировать детали после беседы с американским президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.

"Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ", - сказал глава государства в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Зеленский добавил, детали разговора лидеров США и РФ он намерен прокомментировать после беседы с Байденом. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время предложила американская сторона.

"Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", - резюмировал Зеленский.

Напомним, Байден на этой неделе позвонит Зеленскому по результатам саммита с Путиным.

Отметим, 7 декабря прошел саммит Байдена и Путина. Беседа продолжалась более 2 часов. О том, как прошли переговоры и о чем договорились лидеры США и России - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Джозеф Байден
NEWS
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
Как вырастут тарифы на отопление, воду и газ в 2022 году: прогноз Минэкономики
DAILY
Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины
Владислав Красинский, Ростислав Шаправский Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины