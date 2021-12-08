Зеленский положительно оценил переговоры Байдена с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил разговор лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. Глава государства пообещал прокомментировать детали после беседы с американским президентом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского .

"Я считаю, что это положительно, что президент США разговаривал с президентом РФ", - сказал глава государства в ходе совместного брифинга с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Зеленский добавил, детали разговора лидеров США и РФ он намерен прокомментировать после беседы с Байденом. По его словам, диалог состоится завтра, поскольку такое время предложила американская сторона.

"Победа Украины в том, что США всегда поддерживали Украину. Самое главное, мы видим, что есть личная реальная реакция и личная роль Байдена в урегулировании войны на Востоке нашего государства", - резюмировал Зеленский.