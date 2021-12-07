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Байден на этой неделе позвонит Зеленскому. По результатам саммита с Путиным

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Вашингтон, Вторник 07 декабря 2021 22:21
Байден на этой неделе позвонит Зеленскому. По результатам саммита с Путиным Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский, лидеры США и Украины
Автор: Милан Лелич

Президент США Джо Байден после сегодняшнего онлайн-саммита с лидером России Владимиром Путиным позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Телефонный разговор президентов состоится на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Байден и Зеленский проведут беседу в четверг (9 декабря - ред.), в развитие переговоров между Зеленским и (госсекретарем США - ред.) Блинкеном", - сказал представитель Белого дома.

Кроме того, по словам Салливана, Байден как до, так и после беседы с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Британии и Италии.

Как известно, сегодня состоялась видеоконференция президентов США и России, преимущественно касавшаяся угрозы российского вторжения в Украину. Американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что после саммита с Путиным Байден позвонит по телефону Зеленскому и европейским партнерам, чтобы обсудить результаты.

Напомним, накануне саммита Байдена и Путина госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил Зеленскому. Стороны согласовали позиции перед переговорами.

Отметим, в ходе онлайн-саммита Байден предупредил Путина, что Россия в случае вторжения в Украину столкновения с мощными экономическими санкциями и другими мерами со стороны США и партнеров.

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