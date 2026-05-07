Главная » Новости » Война в Украине

Блинкен опроверг миф о "европейской халяве" в помощи Украине

04:56 07.05.2026 Чт
1 мин
На каждый доллар США - полтора от Европы. И большинство американских денег остались в США
aimg Екатерина Коваль
Блинкен опроверг миф о "европейской халяве" в помощи Украине Фото: бывший госсекретарь США Энтони Блинкет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг тезис о том, что Европа "ездила на халяву" за счет американской поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Блинкен

По его словам, на каждый доллар США союзники вложили полтора доллара. При этом большинство американских расходов остались внутри самих США.

Как сообщил Блинкен, большинство средств, которые США потратили на Украину, фактически пошли на закупку оружия или пополнение запасов американской армии. Фактически, эти деньги остались в американской экономике.

Блинкен также подчеркнул, что тезис о том, что союзники не несли справедливой доли расходов просто не соответствует действительности - Европа и партнеры вложили больше, чем Вашингтон.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что линия фронта в Украине вряд ли претерпит значительные изменения, а решение о завершении войны должны принимать сами украинцы.

Кроме того, по его словам, Китай предупредил Россию о недопустимости применения ядерного оружия против Украины.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

